A Milano apre Momenteeria dove il tè diventa un rituale di felicità

A Milano nasce Momenteeria, un nuovo spazio dedicato al tè come rito di benessere e felicità. Situato in via Carducci 38, a pochi passi dalla basilica di Sant’Ambrogio, questo locale promette un'esperienza unica per gli amanti delle tisane e delle atmosfere rilassanti. Un luogo che invita a concedersi pause di piacere e serenità nel cuore della città.

In via Carducci 38, a pochi passi dalla basilica di Sant'Ambrogio, ha aperto un luogo che Milano attendeva senza saperlo. Si chiama Momenteeria – neologismo che fonde "momento" e "teeria" – ed è la prima sala da tè contemporanea della città dove ogni dettaglio diventa cerimonia. Sulla soglia il rumore della città si arresta: dentro, profumi di foglie rare, luci soffuse e un invito a riscoprire il valore del tempo lento. Sessanta tè per sessanta emozioni. La carta conta circa sessanta referenze, dai tè monorigine cinesi certificati – come il raro Huo Shan Huang Ya del raccolto 2025 o il Dian Hong arrotolato a spirale – a blend originali firmati dal tea blender Albino Ferri, attivo nel settore da oltre un secolo.