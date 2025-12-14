A Meldola il congresso provinciale dell' Anmic nel ricordo di Agostino Bravaccini | Una straordinaria capacità di immaginare il futuro

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Dragoni di Meldola ha accolto il congresso provinciale dell’Anmic, l’associazione che dal 1956 si impegna a tutela dei diritti delle persone con invalidità civile. L’evento è stato dedicato alla memoria di Agostino Bravaccini, riconosciuto per la sua straordinaria capacità di immaginare il futuro e promuovere l’inclusione.

Il teatro Dragoni di Meldola ha ospitato il congresso provinciale dell’associazione nazionale Mutilati e invalidi civili (Anmic), una realtà che dal 1956 rappresenta un riferimento fondamentale per la tutela dei diritti delle persone con invalidità civile. Il sindaco di Meldola, Roberto. Forlitoday.it

meldola congresso provinciale anmicA Meldola il congresso provinciale Anmic - Si è svolto nei giorni scorsi al Teatro Dragoni di Meldola, il congresso provinciale della Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic), una realtà che dal 1956 è riferimento fondamentale ... msn.com

Sabato 8 novembre in programma il XIII congresso provinciale Anmic Rieti - Si terrà sabato 8 novembre, presso la sala Convegni del Ristorante “La Foresta” di Rieti, il XIII Congresso Provinciale Anmic. ilmessaggero.it

a meldola il congresso provinciale dell anmic nel ricordo di agostino bravaccini una straordinaria capacit224 di immaginare il futuro

© Forlitoday.it - A Meldola il congresso provinciale dell'Anmic nel ricordo di Agostino Bravaccini: "Una straordinaria capacità di immaginare il futuro"