A Lisbona parlano di formula Napoli | Mourinho | Dobbiamo giocare sempre con quella concentrazione

A Lisbona si discute della “formula Napoli”, un approccio adottato dal Benfica di Mourinho che ha contribuito al suo rilancio in Champions League e nel campionato portoghese. La squadra si trova a otto punti dal primo in classifica e si mantiene competitiva grazie a una strategia di concentrazione e determinazione, elementi fondamentali secondo l’allenatore portoghese.

In Portogallo la chiamano la "formula Napoli", quella che ha permesso al Benfica di Mourinho di rilanciarsi in Champione e nella Lega portoghese dove si trova a otto punti dalla capolista Porto ed a sei dallo Sporting (che ha una partita in più). Oggi alle 19 giocherà contro il Moreirense a Moreira de Cónegos. José Mourinho ripropone la stessa formazione che ha rilanciato le Aquile. Lo scrive A Bola Mourinho chiede la stessa determinazione del Napoli. «Abbiamo corso molto contro il Napoli, ma c'è anche il logorio emotivo e la pressione che si fanno sentire, vista la concentrazione necessaria per giocare contro il Napoli.

