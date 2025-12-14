A Lanciano il summit dei frantoiani | tecniche mercato e prospettive per il 2026

Mercoledì 17 dicembre a Lanciano si terrà il summit dei frantoiani presso l'hotel Excelsior, un evento dedicato alle tecniche di lavorazione, al mercato e alle prospettive future dell’olivicoltura. L'incontro, intitolato “Olivicoltura e fantoi”, offrirà un approfondimento sulle lavorazioni autunnali, analisi di mercato e previsioni per il 2026, coinvolgendo olivicoltori, frantoiani e operatori del settore.

© Chietitoday.it - A Lanciano il summit dei frantoiani: tecniche, mercato e prospettive per il 2026 Mercoledì 17 dicembre a Lanciano, alle ore 19, l'hotel Excelsior ospiterà l’incontro “Olivicoltura e fantoi – lavorazioni autunnali post raccolta, analisi, prezzi e prospettive future”, un appuntamento pensato per offrire a olivicoltori, frantoiani e operatori del settore una lettura delle. Chietitoday.it A Lanciano il summit dei frantoiani: tecniche, mercato e prospettive per il 2026 - L’iniziativa è promossa da Aifo – Associazione italiana frantoiani oleari, nell’ambito del progetto esecutivo 2025 di Italia Olivicola, sostenuto dal Regolamento Ue 2021/2115, con l’obiettivo di ... chietitoday.it

A Lanciano il summit dei frantoiani: tecniche, mercato e prospettive per il 2026. Leggi qui https://www.ortonanotizie.net/notizie/appuntamenti/15914/a-lanciano-il-summit-dei-frantoiani-tecniche-mercato-e-prospettive-per-il-2026 - facebook.com facebook

Si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 19.00, presso l’Hotel Excelsior di Lanciano, l’incontro... x.com