A Lanciano il summit dei frantoiani | tecniche mercato e prospettive per il 2026

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 17 dicembre a Lanciano si terrà il summit dei frantoiani presso l'hotel Excelsior, un evento dedicato alle tecniche di lavorazione, al mercato e alle prospettive future dell’olivicoltura. L'incontro, intitolato “Olivicoltura e fantoi”, offrirà un approfondimento sulle lavorazioni autunnali, analisi di mercato e previsioni per il 2026, coinvolgendo olivicoltori, frantoiani e operatori del settore.

a lanciano il summit dei frantoiani tecniche mercato e prospettive per il 2026

© Chietitoday.it - A Lanciano il summit dei frantoiani: tecniche, mercato e prospettive per il 2026

Mercoledì 17 dicembre a Lanciano, alle ore 19, l'hotel Excelsior ospiterà l’incontro “Olivicoltura e fantoi – lavorazioni autunnali post raccolta, analisi, prezzi e prospettive future”, un appuntamento pensato per offrire a olivicoltori, frantoiani e operatori del settore una lettura delle. Chietitoday.it

lanciano summit frantoiani tecnicheA Lanciano il summit dei frantoiani: tecniche, mercato e prospettive per il 2026 - L’iniziativa è promossa da Aifo – Associazione italiana frantoiani oleari, nell’ambito del progetto esecutivo 2025 di Italia Olivicola, sostenuto dal Regolamento Ue 2021/2115, con l’obiettivo di ... chietitoday.it