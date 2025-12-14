A La Vecchia i giornali si troveranno al bar Denis
Dal 2 gennaio, presso il bar Denis a La Vecchia sarà possibile acquistare quotidiani, grazie a un nuovo servizio offerto dalla titolare Jessica Lusoli. Questa iniziativa mira a garantire la vendita di giornali nella frazione, offrendo un punto di riferimento pratico e accessibile per la comunità locale.
Dal 2 gennaio a La Vecchia sarà possibile acquistare i giornali al bar ‘Denis’. Un nuovo e utile servizio proposto dalla titolare Jessica Lusoli (in foto assieme al marito) per garantire ancora nella frazione vezzanese la vendita dei quotidiani. Nelle scorse settimane è stata infatti annunciata la chiusura, a partire da gennaio, dell’edicola-cartoleria di La Vecchia: "Dopo molti anni di lavoro in un’attività – spiega la titolare Alessandra Galloni – è arrivato il momento di dedicarmi alla famiglia e al riposo. Gestivo il negozio dal 2018 e in passato avevo anche svolto altre professioni. Fino al 31 dicembre, ultimo giorno d’apertura, gli acquisti dei prodotti non di edicola saranno in vendita con liquidazione a prezzi scontati. Ilrestodelcarlino.it
