A Christmas Story la baby star vide il film a 18 anni con Hugh Hefner | Era un grande fan

Peter Billingsley, star del cult natalizio anni '80, ha raccontato di aver visto da giovane il lungometraggio nella Playboy Mansion. Peter Billingsley, baby star del film A Christmas Story, uscito nel 1983 nelle sale cinematografiche, ha raccontato un aneddoto che riguarda il lungometraggio diretto da Bob Clark. L'attore è stato intervistato dal New York Post e si è soffermato sul successo natalizio. Billingsley è tornato nei panni di Ralphie anche nel seguito A Christmas Story Christmas, ma il ricordo degli spettatori è naturalmente associato al primo capito anni '80, che l'attore ha rivisto qualche anno dopo insieme ad uno spettatore d'eccezione. Movieplayer.it

