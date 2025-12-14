A che ora lo sci di fondo oggi | startlist 10 km tl Davos tv streaming italiani in gara

Oggi si svolge la 10 km a tecnica libera di sci di fondo a Davos, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara, con partenza a intervalli, vede in pista gli atleti italiani e internazionali, maschili e femminili. Segui le info su orari, startlist, diretta tv e streaming per non perdere gli aggiornamenti su questa fase conclusiva della stagione.

Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 a Davos, atto ultimo. Va in scena la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli: si inizia con la gara maschile e poi si prosegue con quella femminile per tentare di vedere quali saranno le implicazioni dei due giorni di sprint. Ieri è accaduto il quasi imponderabile, vale a dire l’uscita di scena di Johannes Hoesflot Klaebo nei quarti di una sprint totalmente fuori dagli schemi. Federico Pellegrino ha tutta l’intenzione di chiudere bene il weekend, ma ci sono anche altri in predicato di voler dire qualcosa, sia in Italia che fuori. E un discorso neanche troppo dissimile vale per le donne. Oasport.it

