A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG St Moritz e slalom Val d’Isere tv streaming

Oggi il Circo Bianco propone una giornata ricca di emozioni con le startlist di superG a St. Moritz e lo slalom a Val d’Isère. Appassionati di sci alpino, preparatevi a seguire le competizioni in diretta TV e streaming, vivendo momenti di grande adrenalina e spettacolo sulle piste più iconiche del circuito mondiale.

Ci attende una giornata davvero intensa e assolutamente da non perdere per quanto riguarda il Circo Bianco. Oggi, infatti, domenica 14 dicembre, ci aspettano due gare di grande importanza e interesse, stiamo parlando dello slalom maschile che si disputerà in Val d’Isere (Francia), mentre il comparto femminile sarà di nuovo impegnato a Sankt Moritz (Svizzera) per il superG. Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà con lo slalom maschile della Val d’Isere. Sulla pista denominata “La face de Bellevarde” vivremo la prima manche che scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda che andrà a decidere il podio prenderà il via alle ore 13. Oasport.it Quando lo sci alpino oggi: orari discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, startlist, streaming - Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. oasport.it

Quando lo sci alpino oggi, discesa St. Moritz: orario, startlist, tv, streaming - Dopo le due prove disputate nei giorni scorsi, a partire da oggi, venerdì 12 dicembre, con la prima discesa in programma, si inizierà davvero a fare sul ... oasport.it

SPORT IN TV OGGI - Programma ricco tra nuoto, sci alpino, biathlon, skicross, speed skating, sci di fondo, Eurolega di basket e tanto altro - facebook.com facebook

A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist giganti Tremblant e Beaver Creek, programma, streaming - x.com

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG St. Moritz e slalom Val d’Isere, tv, streaming

Biathlon: Norwegian Season Opener in Geilo / Sprint / Men

Video Biathlon: Norwegian Season Opener in Geilo / Sprint / Men Video Biathlon: Norwegian Season Opener in Geilo / Sprint / Men