A che ora la Coppa del Mondo di ciclocross oggi Namur 2025 | programma tv streaming
Scopri gli orari e il programma della Coppa del Mondo di ciclocross a Namur 2025, con dettagli su tv e streaming. Dopo le prime tappe, la competizione entra nel vivo con gare intense e ricche di emozioni, mentre i ciclisti affrontano le sfide più importanti di questa stagione natalizia.
Le prime tre tappe hanno scaldato l’atmosfera e hanno aiutato i corridori ad entrare in temperatura. La competizione entra ora nel vivo con le diverse gare che, nel periodo natalizio, si susseguono a ritmo incalzante. Sarà Namur, in Belgio, ad ospitare la quarta tappa di Coppa del Mondo di ciclocross: la giornata si caratterizza per le gare dell’élite uomini e donne. In campo maschile, partenza prevista alle 15:10, l’esordio stagionale di Mathieu van der Poel rappresenta il tema principale di giornata. Il fuoriclasse olandese potrà sicuramente avere un impatto importante sulla gara e sulla classifica. Oasport.it
