A che ora il biathlon oggi | startlist inseguimento femminile e staffetta maschile Hochfilzen tv streaming italiani in gara

Oggi, domenica 14 dicembre, si conclude la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Hochfilzen. In programma le gare di inseguimento femminile e staffetta maschile, con startlist, orari, diretta tv e streaming. Numerosi atleti italiani sono in gara, pronti a competere per punti importanti in questa fase della stagione.

Oggi, domenica 14 dicembre, si conclude la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Hochfilzen (Austria), il programma prevede la disputa della staffetta maschile e successivamente della prova dell'inseguimento femminile. Nel borgo tirolese, in casa Italia, si vorrà dare un seguito agli ottimi risultati ottenuti finora nel massimo circuito internazionale. Alle 12.00 prenderà il via la gara a squadre riservata agli uomni e il target non sarà semplice per il Bel Paese. Tommaso Giacomel sta vivendo un periodo di forma eccezionale, come rappresentato dalla vittoria nella Sprint e il secondo posto nella Pursuit in terra austriaca.

Biathlon – Le parole di Tommaso Giacomel dopo la piazza d’onore nell’inseguimento di Hochfilzen: “Oggi gara di altissimo livello. Perrot si è dimostrato il più forte” - facebook.com facebook

Dopo la grande vittoria di Wierer, prosegue la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Östersund ? Oggi sono di scena gli uomini nella prova individuale, appuntamento alle 15:30 su Discovery + ? #Biathlon x.com

HAUSER vince l'Inseguimento davanti a Minkkinen e Magnusson! VITTOZZI è 11a | HIGHLIGHTS

