Oggi, domenica 14 dicembre, si apre una giornata intensa di sport invernali con numerose gare di Coppa del Mondo. Tra le competizioni principali, spicca il superG femminile di sci alpino a St., offrendo agli appassionati un programma ricco di emozioni e appuntamenti da seguire in diretta televisiva e streaming.

Oggi domenica 14 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lil superG femminile a St. Moritz e lo slalom maschile in Val d’Isere, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le 10 km a intervalli in tecnica libera a Davos, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà l’inseguimento femminile e la staffetta maschile. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar, mentre la Coppa del Mondo di slittino chiuderà la tappa di Park City con le seconde manche individuali e il team relay. Il salto con gli sci sarà protagonista a Klingenthal, da non perdere lo snowboardcross a squadre a Cervinia, il bob andrà in scena a Lillehammer, l’Italia affronterà la Francia in un torneo internazionale di hockey ghiaccio. Oasport.it

A che ora gli sport invernali oggi: orari 14 dicembre, calendario gare, tv, streaming - Oggi domenica 14 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. oasport.it