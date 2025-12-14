Oggi a San Paolo si disputa la finale del Mondiale per club di volley femminile 2025 tra Conegliano e Scandicci. L’incontro, trasmesso in diretta tv e streaming, vede le due squadre italiane affrontarsi per il titolo planetario, sancendo l’importante ruolo del volley femminile italiano a livello mondiale.

A San Paolo il volley femminile mondiale parla italiano. Il Mondiale per Club arriva all’atto conclusivo con una finale che certifica un dominio costruito negli anni: Conegliano e Scandicci si ritrovano una di fronte all’altra per un titolo planetario, dando vita a un confronto che va ben oltre il semplice derby. È la sintesi perfetta di un percorso che ha portato i club italiani stabilmente al vertice, capaci di imporsi in campionato, in Europa e ora anche sul palcoscenico globale. Mai prima d’ora due squadre italiane si erano affrontate nell’ultimo atto del Mondiale per Club. Un evento storico che si inserisce in una tradizione comunque non inedita a livello internazionale, dove in passato altre nazioni hanno monopolizzato la finale. Oasport.it

A che ora Conegliano-Scandicci oggi, Mondiale per club volley femminile 2025: orario finale, tv, programma, streaming - Il Mondiale per Club arriva all’atto conclusivo con una finale che certifica un dominio costruito ... oasport.it