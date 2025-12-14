A Cellamare nasce Meraviglioso…insieme a te | attività gratuite per la terza e libera età

A Cellamare nasce “Meraviglioso…insieme a te”, un progetto dedicato alla terza e libera età con attività gratuite come arte, fotografia, balli, canto, giochi da tavolo e passeggiate sociali. Previsto per partire da gennaio 2026, mira a offrire occasioni di socializzazione e benessere per gli anziani del paese.

Arte, fotografia, balli di gruppo, corsi di canto, giochi da tavolo e passeggiate sociali. È questo il cuore di “Meraviglioso.insieme a te”, il nuovo progetto dedicato alla terza e libera età che prenderà il via a Cellamare a partire da gennaio 2026.L’iniziativa, promossa dal Comune di Cellamare. Baritoday.it

