19enne precipita e muore faceva Urbex

Un giovane di 19 anni ha perso la vita a seguito di una caduta accidentale mentre esplorava un sito abbandonato ad Alzano Lombardo, Bergamo. L'incidente si è verificato mentre il ragazzo si trovava all’interno di uno stabilimento dismesso, durante un’attività di urbex. La tragica vicenda ha suscitato sgomento nella comunità locale.

11.10 Un ragazzo di 19 anni è morto cadendo dal lucernaio di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, Bergamo. Ha fatto un volo di 5 metri. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'una della notte in una struttura abbandonata, un tempo sede dell'Italcementi. Dalle ricostruzioni, è emerso che i giovani stavano facendo Urbex, esplorazione urbana in luoghi abbandonati, molto in voga tra gli adolescenti. Servizitelevideo.rai.it

