16 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre segna il 350º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, a 15 giorni dalla fine. In questa data si celebrano santi e si ricorda un proverbio che invita a non sottovalutare il freddo di dicembre. Scopri le previsioni dell'oroscopo, eventi storici e curiosità legate a questa giornata.

Immagine generica

Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano. Mancano 15 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre gelato non va disprezzato.Santi del giorno: Sant’Adelaide (Imperatrice)Etimologia: Adelaide, dal germanico Adalheidis, “di nobile aspetto” o “di stirpe nobile”. Oroscopo. Veronasera.it

Oroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 10 al 16 dicembre 2025 - Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? superguidatv.it

16 dicembre oroscopo almanaccoOroscopo dal 10 al 16 dicembre - “Se siete alla ricerca della felicità, smettetela di cercarla, perché la felicità non si trova, la felicità si possiede. forli24ore.it