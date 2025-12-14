16 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 16 dicembre segna il 350º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, a 15 giorni dalla fine. In questa data si celebrano santi e si ricorda un proverbio che invita a non sottovalutare il freddo di dicembre. Scopri le previsioni dell'oroscopo, eventi storici e curiosità legate a questa giornata.
Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano. Mancano 15 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre gelato non va disprezzato.Santi del giorno: Sant’Adelaide (Imperatrice)Etimologia: Adelaide, dal germanico Adalheidis, “di nobile aspetto” o “di stirpe nobile”. Oroscopo. Veronasera.it
