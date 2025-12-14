14 dicembre | Nostra Signora della Preghiera lascia un segno impossibile in chiesa

Il 14 dicembre, Nostra Signora della Preghiera ha lasciato un segno indelebile in una chiesa, apparendo a quattro giovani veggenti nel secondo Dopoguerra. L'apparizione ha richiamato l'importanza della preghiera e del sacrificio per la salvezza dei peccatori, mantenendo vivo il messaggio di fede e speranza trasmesso attraverso questa esperienza spirituale.

Nel secondo Dopoguerra Nostra Signora della Preghiera è apparsa a quattro piccole veggenti per invitarle a pregare e a sacrificarsi per i peccatori. La Madonna ha lasciato anche un segno giudicato «impossibile» nella chiesa delle apparizioni. Correva l’anno 1947. In un piccolo paese nel Nord della Francia, L’Île Bouchard, valle della Loira, la Madonna apparve. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it 12 dicembre: Nostra Signora di Guadalupe e il miracolo della tilma che ha conquistato tutto il mondo - Nostra Signora di Guadalupe, la storia e le prove scientifiche del miracolo della tilma che ha toccato milioni di persone in tutto il mondo. lalucedimaria.it

12 dicembre: Nostra Signora di Quimper, appare a una ragazza vittima di abusi - La Madonna di Quimper conforta una ragazza infelice e maltrattata dai familiari. lalucedimaria.it

Domani Domenica 14 Dicembre Saremo Aperti nella nostra sede di Altamura Vi aspettiamo dalle 9,30 alle 12,30 ??? - facebook.com facebook

L’AS Roma è lieta di accogliere Wizz Air come Official Sleeve Partner del Club ? Una nuova collaborazione che unisce ambizione, innovazione e un legame globale con la nostra comunità Wizz Air debutterà sulla nostra manica il 15 dicembre asroma x.com

© Lalucedimaria.it - 14 dicembre: Nostra Signora della Preghiera lascia un segno “impossibile” in chiesa

Santo Rosario di Lourdes di oggi, Domenica 14 Dicembre, San Giovanni della Croce, Misteri gloriosi

Video Santo Rosario di Lourdes di oggi, Domenica 14 Dicembre, San Giovanni della Croce, Misteri gloriosi Video Santo Rosario di Lourdes di oggi, Domenica 14 Dicembre, San Giovanni della Croce, Misteri gloriosi