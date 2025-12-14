14 dicembre a firenze torna la magia di babbo natale che scende dal cielo

Il 14 dicembre 2025 a Firenze torna l'atteso spettacolo di Babbo Natale che scende dal cielo, un evento che da anni affascina grandi e piccini. L'evento, protagonista della piazza, crea un'atmosfera magica e coinvolgente, rendendo questa giornata speciale per la città e i suoi abitanti.

Firenze, 14 dicembre 2025 – Oggi a Firenze Babbo Natale arriva per davvero e si calerà dal cielo. Uno spettacolo che, ormai da anni, emoziona Firenze e riempie la piazza di bambini, famiglie e curiosi. L’appuntamento è stamattina alle 11,30 quando tornano gli “ Auguri dall’alto”. Babbo Natale con gli Elfi si caleranno dalla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio per fare gli auguri alla città. Arriveranno dall’alto, sospesi nel vuoto, trasformandosi in acrobati per un giorno. Porteranno con sé auguri, meraviglia e un grande striscione dedicato alla città. Una volta toccata terra, Babbo Natale distribuirà insieme ai suoi aiutanti le caramelle offerte da Conad e saluterà i bambini per foto e strette di mano. Lanazione.it

