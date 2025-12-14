? Trovato Morto a New York Peter Greene Iconico Villain di Pulp Fiction e The Mask

L'attore Peter Greene, celebre per i suoi ruoli memorabili in film come Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto a 60 anni nel suo appartamento di New York. Riconosciuto per le sue interpretazioni intense e inquietanti, Greene lascia un ricordo indelebile nel mondo del cinema crime degli anni '90.

L’attore, noto per i suoi ruoli inquieti e magnetici nel cinema crime anni ’90, si è spento a 60 anni nel suo appartamento nel Lower East Side. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Il cinema americano è in lutto per la scomparsa di Peter Greene, attore noto per i suoi ruoli da villain . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it Peter Greene, l'attore di Pulp Fiction e The Mask , è stato trovato morto a New York - Peter Greene, volto indimenticabile del cinema crime americano, è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel Lower East Side. vanityfair.it

Peter Greene trovato morto in casa a New York, attore di Pulp Fiction e The Mask aveva 60 anni - Morto Peter Greene, l'attore famoso per Pulp Fiction e The Mask è stato trovato morto in casa a New York. virgilio.it

Trovato morto in casa l'attore di Pulp Fiction Peter Greene x.com

