? Retroscena a Sanremo 2026 | Arisa e Serena Brancale Unite da un Ex

A Sanremo 2026, Arisa e Serena Brancale sono protagoniste di un retroscena intrigante. Le due cantanti, in gara al festival, condividono un passato sentimentale con il musicista jazz Walter Ricci, ex fidanzato di entrambe. Un legame che aggiunge un’ulteriore sfumatura alla loro partecipazione alla kermesse musicale.

Le due artiste, in gara al prossimo Festival, condividono un passato sentimentale con il musicista jazz Walter Ricci, ex fidanzato di entrambe. La prossima edizione del Festival di Sanremo 2026 vedrà sfidarsi sul palco dell’Ariston due cantanti accomunate da un passato sentimentale con lo stesso uomo: Arisa e Serena Brancale. Il settimanale Oggi ha parlato . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it Arisa e Serena Brancale, gelo tra le due prima di Sanremo 2026: spunta un ex in comune - Tra voci, tensioni e sguardi puntati sul palco, il gossip si infiamma. donnaglamour.it

Sanremo 2026: Walter Ricci, chi è l’ex fidanzato di Arisa e Serena Brancale - Il filo che lega Arisa e Serena Brancale è Walter Ricci, musicista con cui entrambe hanno avuto una relazione in periodi diversi. gay.it

Arisa finalmente a Sanremo 2026: la reazione della cantante

