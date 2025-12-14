? Retroscena a Sanremo 2026 | Arisa e Serena Brancale Unite da un Ex

A Sanremo 2026, Arisa e Serena Brancale sono protagoniste di un retroscena intrigante. Le due cantanti, in gara al festival, condividono un passato sentimentale con il musicista jazz Walter Ricci, ex fidanzato di entrambe. Un legame che aggiunge un’ulteriore sfumatura alla loro partecipazione alla kermesse musicale.

