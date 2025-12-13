zona rossa i timori degli esercenti in regione

Mentre la Regione A affronta le restrizioni della zona rossa, Bormio vive un paradosso: le strutture ricettive sono al massimo della capacità, ma alcuni esercenti locali temono una futura desertificazione commerciale. Questa situazione suscita preoccupazioni tra gli operatori, che si interrogano sulle conseguenze a lungo termine delle misure restrittive sulla vitalità economica della zona.

A Bormio si rischia una desertificazione olimpica. Mentre a livello di ricettività la Magnifica Terra fa registrare da tempo il sold out, con le strutture alberghiere e quelle ricettive strapiene (prenotate per tempo e prezzi folli) di operatori e di turisti, a Bormio, alcuni commercianti ed esercenti, hanno sollevato una grossa problematica. A poche settimane dall’inizio dell’evento, infatti, le attività commerciali e ricettive del territorio denunciano di non aver ancora ricevuto indicazioni chiare sulle chiusure previste nelle cosiddette zona rossa e zona lilla. Il problema riguarda ristoranti, bar, negozi, noleggi sci, strutture alberghiere e perfino le attività che formalmente dovrebbero rimanere aperte: molte non sanno cosa comunicare ai propri fornitori, che potrebbero non avere accesso alla stazione invernale, compromettendo di fatto la possibilità di operare. Ilgiorno.it

