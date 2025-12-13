Zhegrova Juve il kosovaro torna in panchina a Bologna? Il piano di Spalletti e come verrà gestito dopo la titolarità col Pafos in Champions

Dopo la prestazione non brillante in Champions League contro il Pafos, Zhegrova potrebbe tornare in panchina nella prossima sfida contro il Bologna. Il piano di Spalletti e le strategie di gestione del giocatore verranno valutate attentamente, in un contesto di continui aggiustamenti nella rosa bianconera.

Zhegrova Juve: dopo la prova opaca in Champions League il probabile ritorno in panchina contro il Bologna. L’idea di Spalletti per domani sera. L’attesa per vedere Edon Zhegrova dal primo minuto con la maglia della Juventus era tanta, ma l’esordio da titolare in Champions League contro il modesto Pafos non ha regalato le scintille sperate. Quello che doveva essere il palcoscenico per la definitiva esplosione del talento kosovaro si è trasformato in una prova incolore, conclusasi con la  sostituzione all’intervallo  decisa da Luciano Spalletti. Secondo quanto analizzato da  Tuttosport, questa prova ha conseguenze immediate sulle scelte di formazione per l’imminente sfida di campionato. Juventusnews24.com

