Zazzaroni sul Milan | Elliott e RedBird non hanno intenzione di rischiare altri milioni

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Zazzaroni analizza la situazione finanziaria del Milan, sottolineando come Elliott e RedBird siano cauti nel rischio di ulteriori investimenti. Nel suo articolo su 'Il Corriere dello Sport', il giornalista approfondisce le strategie del club e le implicazioni del mercato, evidenziando un approccio più prudente rispetto al passato.

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Le rivelazioni su RedBird e non solo. Pianetamilan.it

zazzaroni milan elliott redbirdZazzaroni: "RedBird non sembra disposto a rischiare altri soldi a gennaio" - Il primo passo falso del Milan dopo la sconfitta in apertura di campionato contro la Cremonese, arriva in una gara a eliminazione diretta. milannews.it

Milan, l’inchiesta sulla cessione da Elliott a RedBird archiviata dalla Procura Figc - La Procura di Milano continua a indagare sul prezzo di vendita del club, che si aggira intorno a 1,2 miliardi di euro. lettera43.it

zazzaroni sul milan elliott e redbird non hanno intenzione di rischiare altri milioni

© Pianetamilan.it - Zazzaroni sul Milan: “Elliott e RedBird non hanno intenzione di rischiare altri milioni”

REPRESSIONE INUTILE SOLO PER LA MAGLIA CURVA SUD CONTESTATE FURLANI LE PAROLE DI ZAZZARONI

Video REPRESSIONE INUTILE SOLO PER LA MAGLIA CURVA SUD CONTESTATE FURLANI LE PAROLE DI ZAZZARONI