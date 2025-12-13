Zazzaroni sul Milan | Elliott e RedBird non hanno intenzione di rischiare altri milioni

Ivan Zazzaroni analizza la situazione finanziaria del Milan, sottolineando come Elliott e RedBird siano cauti nel rischio di ulteriori investimenti. Nel suo articolo su 'Il Corriere dello Sport', il giornalista approfondisce le strategie del club e le implicazioni del mercato, evidenziando un approccio più prudente rispetto al passato.

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Le rivelazioni su RedBird e non solo. Pianetamilan.it Zazzaroni: "RedBird non sembra disposto a rischiare altri soldi a gennaio" - Il primo passo falso del Milan dopo la sconfitta in apertura di campionato contro la Cremonese, arriva in una gara a eliminazione diretta. milannews.it

Milan, l’inchiesta sulla cessione da Elliott a RedBird archiviata dalla Procura Figc - La Procura di Milano continua a indagare sul prezzo di vendita del club, che si aggira intorno a 1,2 miliardi di euro. lettera43.it

???? OCCASIONE JESUS! Zazzaroni (Corriere dello Sport) svela il nuovo nome per l'attacco Milan: Gabriel Jesus (Arsenal). #GabrielJesus #Milan #Calciomercato #Arsenal #SerieA #CorriereDelloSport - facebook.com facebook

"I milanisti sono autorizzati a toccarsi", scrive Zazzaroni sui social In effetti sono tanti gli episodi in comune con il Napoli di Conte, che ha conquistato lo Scudetto. E anche il Milan è uscito contro la Lazio agli ottavi di Coppa Italia #AcMilan #Allegri #Spazio x.com

