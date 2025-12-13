Zazzaroni sul mercato dell’Inter | Non ci saranno sacrifici anche se Frattesi… 

Ivan Zazzaroni analizza il mercato dell’Inter, sottolineando che la società non prevede di fare sacrifici in vista della prossima sessione estiva. Il giornalista ha commentato le possibili mosse dei nerazzurri, evidenziando che, nonostante le voci su Frattesi, la squadra intende mantenere un equilibrio senza grosse rinunce.

Ivan Zazzaroni ha scritto le seguenti parole sulla sua Inter su Il Corriere dello Sport. LE ULTIME DEL MERCATO INTERISTA CESSIONI E CONTRATTI IN SCADENZA – «Per la prima volta negli ultimi anni l'Inter è a posto. Oaktree non pretende alcuna uscita (miracolo!): ricavi e bilancio sono in ordine, Ausilio può perciò lavorare in funzione di giugno quando dovrà misurarsi anche con i cinque signori a scadenza. Che sono Acerbi, Mkhitaryan, Sommer, De Vrij e Darmian.

