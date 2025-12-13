Youtuber francese festeggia il lancio di un documentario sul Napoli con fuochi d' artificio a Parigi | VIDEO

Nella serata di venerdì, nel centro di Parigi, il popolare youtuber francese di origini italiane, Loris Giuliano, ha celebrato il lancio di un suo documentario dedicato al Napoli con uno spettacolo di fuochi d'artificio vicino alla Tour Eiffel. L'evento ha attirato l'attenzione di passanti e appassionati di calcio.

Un singolare episodio si è verificato nella serata di venerdì nel cuore di Parigi. Il popolarissimo youtuber francese, di origini italiane, Loris Giuliano, ha festeggiato l'uscita di un suo documentario dedicato al Napoli con uno spettacolo di fuochi pirotecnici nei pressi della Tour Eiffel. Napolitoday.it Youtuber francese festeggia il lancio di un documentario sul Napoli con fuochi d'artificio a Parigi | VIDEO - Lo spettacolo pirotecnico davanti alla Tour Eiffel non sarebbe però stato autorizzato - napolitoday.it Netflix annuncia il remake in inglese di un thriller francese del 2021, puntando su suspense e dibattito sui rifacimenti cinematografici. https://cinema.everyeye.it/notizie/netflix-appena-annunciato-remake-film-uscito-4-anni-fa-847888.html?utm_medium=Socia - facebook.com facebook © Napolitoday.it - Youtuber francese festeggia il lancio di un documentario sul Napoli con fuochi d'artificio a Parigi | VIDEO

Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk

Video Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk Video Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk