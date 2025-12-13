Yildiz Juventus Comolli scende in campo per blindare il futuro del dieci bianconero | sul tavolo questa nuova offerta! Cifre e dettagli

L'amministratore delegato della Juventus, Comolli, sta lavorando per blindare il talento di Yildiz, il dieci bianconero. Con l'obiettivo di chiudere il rinnovo entro Natale, si discute di una nuova offerta con cifre e dettagli al rialzo, segnando un passo importante per il futuro del giovane talento nel club.

Yildiz Juventus, la strategia dell’amministratore delegato per chiudere il rinnovo entro Natale con un’offerta al rialzo. Cifre e dettagli della proposta. La questione del rinnovo di Kenan Yildiz è diventata la priorità assoluta sulle scrivanie della Continassa e, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, siamo arrivati a un punto di svolta decisivo. Damien Comolli, forte del suo nuovo ruolo di amministratore delegato, ha deciso di prendere in mano personalmente la situazione, consapevole che blindare il talento turco non è solo una mossa di mercato, ma un segnale fondamentale per tutto l’ambiente. Juventusnews24.com

Juventus, ribaltone sul rinnovo di contratto: Comolli cambia strategia - La strategia sul rinnovo di contratto di McKennie cambia radicalmente: da possibile esubero estivo a intoccabile con Spalletti ... calciomercato.it

Juventus, allarme Yildiz: Comolli non trova l'accordo per il rinnovo del contratto, palla a Elkann - Manca ancora l'accordo tra Kenan Yildiz e la Juventus per il prolungamento del contratto. calciomercato.com

Juventus, la famiglia di Yildiz a Torino per il rinnovo: si muove anche Jorge Mendes - facebook.com facebook

Non facciamo diventare #Yildiz il " #Leclerc" della #Juventus! Perchè continuando così Kenan diventerà "più grande di noi" (non della " #Juventus" ovviamente, ma di "questa" squadra). E per quanto non sembrino esserci ancora avvisaglie, rischiamo che prim x.com