WWE | Vittoria dominante per Ripley e Priest nel main eventi di SmackDown

Nell'ultima puntata di SmackDown, Rhea Ripley e Damian Priest hanno conquistato il main event con una vittoria dominante, affrontando Zelina Vega e Aleister Black in un incontro ricco di adrenalina e spettacolo. La loro prestazione ha catturato l'attenzione dei fan, consolidando il loro ruolo di protagonisti della serata.

Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown andata in onda la scorsa notte, il pubblico ha assistito a un match intenso e ricco di azione che ha visto protagonisti Rhea Ripley e Damian Priest opposti a Zelina Vega e Aleister Black. THE TERROR TWINS HAVE ARRIVED #SmackDown pic.twitter.comOOqS6rFo6y — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) December 13, 2025 Il match si apre immediatamente con Black e Vega all’attacco di Rhea Ripley e Damian Priest. Black colpisce Priest con un calcio, ma Damian risponde spedendolo all’angolo e tempestandolo di pugni e Uppercut, prima di eliminarlo con una Clothesline oltre la terza corda. Zonawrestling.net Rhea Ripley lancia indizi su una possibile pausa dalla WWE - L'ultimo indizio lanciato da Rhea Ripley suggerisce una possibile pausa dalla WWE, suscitando grande interesse riguardo ai suoi futuri passi. worldwrestling.it

Rhea Ripley has arrived on SmackDown with an equalizer!!

