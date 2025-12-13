WWE | Rumors smentiti John Cena vs GUNTHER sarà l’ultimo match di Saturday Night’s Main Event

Rumors circolati nelle ultime settimane avevano anticipato un diverso scenario, ma ora è ufficiale: John Cena chiuderà la sua carriera da wrestler a Saturday Night’s Main Event a Washington D.C. Domani, il suo ultimo incontro vedrà Cena affrontare GUNTHER, segnando un importante momento di chiusura per il celebre wrestler.

Domani, a Washington D.C. John Cena chiuderà la sua carriera da wrestler. Saturday Night’s Main Event sarà lo show che avrà il privilegio di ospitarlo e al contrario di ciò che era trapelato la scorsa settimana, il suo ultimo match non sarà l’opener dello show. Cena vs GUNTHER sarà il main event. John Cena al The Pat McAfee Show, ha chiarito una volta per tutte che il suo ultimo incontro in WWE, contro GUNTHER, sarà l’ultimo match della serata, nonostante alcune voci online affermassero il contrario. Durante la sua partecipazione, Cena ha spiegato che la confusione è nata da una cattiva interpretazione delle sue parole. Zonawrestling.net

