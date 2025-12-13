WWE | Oba Femi faccia a faccia con Cody Rhodes prima di SNME Non sono il futuro sono già il presente

Oba Femi e Cody Rhodes si sono affrontati in un confronto emozionante prima di SNME, alimentando l’attesa per l’evento. Nel frattempo, si avvicina l’ultimo match di John Cena, segnando la fine di un’era leggendaria nel wrestling. Questa fase della WWE promette grandi emozioni e sorprese per i fan di tutto il mondo.

Ci siamo, ancora qualche ora e la carriera leggendaria di John Cena terminerà, almeno per quanto riguarda la parte competitiva sul ring. Saturday Night’s Main Event sarà sicuramente la serata di Cena, ma non solo dato che il diciassette volte campione WWE ha voluto che nel suo ultimo show venisse data un’opportunità a diverse stelle emergenti di NXT, proprio come a lui fu data la possibilità di sfidare Kurt Angle nel suo esordio. Così stanotte avremo il campione NXT Oba Femi che affronterà il campione WWE Cody Rhodes, in un match che potrebbe proiettare il nigeriano ai piani alti della federazione, immaginariamente a quel tavolo che vediamo nei promo di WrestleMania dove siedono i più grandi della WWE. Zonawrestling.net

WWE: Il Don è tornato, Tony D’Angelo torna a Deadline con un nuovo look e punta Oba Femi - Tony D’Angelo ha fatto un ritorno a sorpresa alla fine di NXT Deadline, ponendo fine a mesi di speculazioni sulla sua assenza con un momento d’impatto e uno sguardo che ha detto tutto. zonawrestling.net