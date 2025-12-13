WWE | Ilja Dragunov neutralizza a fatica Tommaso Ciampa il campione una maschera di sangue a fine match

Ilja Dragunov torna a sfidare i campioni di WWE con una determinazione inarrestabile, mentre Tommaso Ciampa si confronta con una battaglia intensa e sanguinosa. Dopo il suo rientro dall'infortunio e la conquista del titolo, Dragunov continua a mettere alla prova i migliori, mantenendo alto il livello di spettacolo e suspense su SmackDown.

Da quando è tornato dall'infortunio ed è diventato campione, Ilja Dragunov non ha saltato una settimana di SmackDown senza fare una Open Challenge. Una opportunità appetita da molti lottatori del roster blu, con Tommaso Ciampa che ha manifestato interesse quasi da subito, ma è stato respinto dallo Czar che non gli ha voluto riconoscere i valori morali giusti per poter essere campione US, definendolo a più riprese "Jackass", un idiota. Tuttavia dopo che Ciampa ha interferito nel match di Dragunov contro Hayes, il russo si è deciso a dargli una possibilità in modo da chiudere definitivamente la questione, in caso di vittoria.

