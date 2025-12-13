WWE | il ritiro di John omaggiato da Kurt Angle in un commovente post

John Cena si prepara a disputare il suo ultimo incontro in WWE durante il Saturday Night’s Main Event a Washington, DC. L'evento segna un importante traguardo nella carriera del wrestler, ricordato e omaggiato da colleghi come Kurt Angle, che ha condiviso un commovente messaggio di addio.

John Cena è pronto a combattere il suo ultimo incontro come ormai sappiamo da mesi al Saturday Night’s Main Event di stasera a Washington, DC. In vista di quella che si preannuncia una serata estremamente emozionante, piovono tributi per il 17 volte campione del mondo. Questa mattina, il membro della WWE Hall of Fame Kurt Angle ha parlato sui social media della leggendaria carriera di John Cena e gli ha dato il benvenuto dopo il ritiro. Cena fece il suo debutto in WWE in una puntata di SmackDown nel giugno 2002, quando si presentò per rispondere alla sfida aperta di Angle, spingendo il medaglia d’oro olimpica a chiedergli chi fosse. Zonawrestling.net

