Wullaert decisiva in Milan Inter Women c’è la sua firma in 4 dei 5 gol del derby | il record assoluto in tutta Europa! – VIDEO

Nel derby tra Milan e Inter Women, Wullaert ha scritto una pagina storica segnando quattro dei cinque gol, stabilendo un record assoluto in tutta Europa. La sua prestazione eccezionale ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo decisivo nel calcio femminile, regalando emozioni e record alla sua squadra, i nerazzurri.

di Giuseppe Colicchia Wullaert decisiva in Milan Inter Women, c’è la sua firma in 4 dei 5 gol del derby: il record assoluto in tutta Europa per l’attaccante nerazzurra. Non c’è solo il risultato tennistico nella trionfale rimonta dell’Inter Women nel derby. Il 5-1 inflitto al Milan porta la firma indelebile di Tessa Wullaert. L’esperta attaccante belga, pur non entrando nel tabellino dei marcatori, ha riscritto la storia servendo ben 4 assist decisivi: uno per il difensore Ivana Andrés e tre per la scatenata Haley Bugeja. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serie A Women (@serieawomen) Una prestazione mostruosa che proietta la giocatrice allenata da Gianpiero Piovani nell’olimpo del calcio continentale. Internews24.com Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa - La solita Tessa Wullaert trascina l’Inter alla netta vittoria sul Genoa nella prima gara della domenica di Serie A Women contro un Genoa che non. tuttomercatoweb.com

