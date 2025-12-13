Witkoff vedrà Zelensky a Berlino Axios | Usa pronti per garanzie come articolo 5 per Kiev
Witkoff incontrerà Zelensky a Berlino mentre gli Stati Uniti si preparano a offrire garanzie simili all'articolo 5 per Kiev. I negoziati tra Russia e Stati Uniti sull'Ucraina avanzano lentamente, con Mosca che richiede il ritiro di Kiev dal Donbass come condizione per una tregua. La questione territoriale rimane il principale punto di tensione.
I negoziati di pace tra Russia e Stati Uniti per il destino dell'Ucraina procedono a rilento. Mosca ha dichiarato che si potrà raggiungere una tregua solo dopo un ritiro di Kiev dal Donbass, ma il nodo dei territori è ancora irrisolto. Intanto, l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, vedrà nel weekend il presidente Zelensky a Berlino. Non si fermano, nel frattempo, i raid del Cremlino contro il Paese invaso, in particolare contro le infrastrutture energetiche. Ilgiornale.it
«Witkoff nel weekend a Berlino»: l’inviato Usa incontrerà Zelensky e i leader europei - Appuntamento cruciale mentre la Casa Bianca spinge per un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia entro la fine dell'anno ... unionesarda.it
Tentativi di pace tra Russia e Ucraina, Steve Witkoff a Berlino per convincere Zelensky e i leader europei - Nel weekend Steve Witkoff incontrerà i leader europei a Berlino, insieme al presidente ucraino Zelensky, per portare avanti le trattative per raggiungere ... fanpage.it
Ucraina, #Witkoff vedrà Zelensky e leader europei a Berlino x.com
UCRAINA | Steve Witkoff e Jared Kushner hanno avuto un "incontro molto buon con il presidente Putin. Vedremo cosa succede". Lo ha detto Trump secondo il quale i due inviati Usa hanno avuto "l'impressione" che Vladimir Putin "vorrebbe mettere fine alla gu - facebook.com facebook