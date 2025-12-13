Witkoff a Berlino nel weekend incontri con Zelensky e leader europei

Nel fine settimana, Witkoff si è recato a Berlino, incontrando Zelensky e leader europei. Questi incontri contribuiscono a rafforzare i contatti tra Stati Uniti, Ucraina e Europa, con l’obiettivo di avvicinare le posizioni e accelerare i negoziati di pace nel contesto del conflitto in corso.

Accelerano i contatti tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa per ridurre le distanze sui negoziati di pace. WASHINGTON – L’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, sarà questo fine settimana a Berlino per una serie di incontri con i principali leader europei e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un momento cruciale degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia entro la fine dell’anno. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali americane. La missione di Witkoff rappresenta un chiaro segnale dell’accelerazione impressa dalla Casa Bianca ai colloqui di pace e dell’intenzione di ridurre le divergenze ancora esistenti tra Kiev e Washington sui termini di un possibile accordo. Puntomagazine.it UCRAINA - Witkoff nel weekend a Berlino per incontrare Zelensky e i leader europei - Steve Witkoff, inviato degli Stati Uniti, incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appuntamento cruciale mentre la Casa Bianca spin ... napolimagazine.com

