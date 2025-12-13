William e Kate perdono appeal | un rischio per la Corona britannica?

Recenti eventi e comportamenti di William e Kate sembrano aver influito sul loro fascino pubblico, sollevando interrogativi sulla percezione della famiglia reale britannica. L’abbazia di Westminster, teatro di cerimonie storiche, è stata recentemente protetta da un imponente dispositivo di sicurezza, simbolo delle tensioni e delle sfide che la Corona sta affrontando in un’epoca di cambiamenti.

Qualche giorno fa, l’ Abbazia di Westminster, a Londra, è stata circondata da un enorme cordone di sicurezza, tra agenti di polizia e transenne. Imponenti misure che si ripetono ogni dicembre in occasione della partecipazione della famiglia reale alla solenne messa di Natale, con tanto di cori e addobbi, che viene poi trasmessa in televisione dalla Bbc la mattina del 25 dicembre. Messa di Natale senza pubblico festante. Per anni, è stata la Regina Elisabetta II a presenziare la cerimonia. Questo Natale, con Re Carlo malato che si risparmia le uscite pubbliche, è toccato ancora a William e Kate rappresentare la Corona. Lettera43.it

Kate Middleton, l’invito a Eugenia e Beatrice di York che William non le perdona - Kate Middleton ha invitato Beatrice ed Eugenia di York al concerto di Natale, malgrado lo scandalo. dilei.it

Kate convince William: pace con Harry e Meghan, il perdono a un passo. Il retroscena svelato - Un riappacificazione che sarebbe voluta in prima linea dalla principessa del Galles: Kate Middleton, infatti, ha convinto suo marito, il principe William, a rivedere la sua posizione nei confronti del ... corriereadriatico.it

? William bacia la moglie Kate sorridente in una fotografia scattata in un bosco e pubblicata sui profili social dei principi di Galles per celebrare il giorno di San Valentino. Lo scatto a cui non è accompagnato un messaggio ma semplicemente una emoticon a - facebook.com facebook