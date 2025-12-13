West Ham-Aston Villa domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00 si affrontano West Ham e Aston Villa, due squadre alla ricerca di punti importanti in Premier League. In questa sfida, analisi delle formazioni ufficiali, quote e pronostici per capire quale squadra possa emergere in questa difficile fase di campionato.
Il West Ham nelle ultime quattro giornate ha perso solo contro il Liverpool ma non ha mai vinto e anche per questo è ancora confinato nel terzetto di coda della classifica di Premier League. Una situazione ben diversa rispetto ad un Aston Villa che ha più del doppio dei punti e che grazie a otto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Premier League 2025/2026: West Ham-Aston Villa, le probabili formazioni - Bissaka, Rodriguez, Paquetá, Diouf; Bowen, Fernandes; Wilson. sportal.it
Pronostico West Ham vs Aston Villa – 14 Dicembre 2025 - La sfida tra West Ham e Aston Villa, valida per la Premier League, accende i riflettori del London Stadio domenica 14 Dicembre 2025 alle 15:00. news-sports.it
West Ham Utd v Aston Villa Live Watch Along | Fan Commentary and Reactions | Premier League