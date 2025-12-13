Werder Brema-Stoccarda domenica 14 dicembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 14 dicembre 2025 alle 19:30 si sfidano Werder Brema e Stoccarda nel match valevole per il 14esimo turno di Bundesliga. L'incontro si gioca allo Stadio Weserstadion e rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. Di seguito le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa partita.

Ultima gara in programma del 14esimo turno di Bundesliga che vede il Werder Brema di Steffen impegnato in casa contro lo Stoccarda di Hoeness. I biancoverdi hanno perso il derby del nord di Amburgo nel finale, dopo aver rimontato gli anseatici per ben 2 volte: decisivo il gol nel finale di Poulsen che vale il quarto KO esterno stagionale. Gli Schwaben hanno liquidato senza troppi problemi.

