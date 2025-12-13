Welo l’Emigrato di Sarà Sanremo | Sento una grande responsabilità il disco sarà ricco di temi importanti

Manuel Mariano, conosciuto come Welo, è tra gli artisti in gara a Sarà Sanremo, la finalissima di Sanremo Giovani. A 26 anni, dal Salento, si prepara a portare sul palco temi importanti, sentendo una grande responsabilità nel rappresentare la sua musica e la sua terra in un evento di grande risonanza.

Milano, 13 dicembre 2025 – Manuel Mariano, 26enne salentino di Lecce, è fra gli artisti che domani, domenica 14 dicembre, parteciperanno a Sarà Sanremo, la finalissima di Sanremo Giovani condotta da Carlo Conti in Prima serata su Raiuno dal Teatro del Casinò di Sanremo. Il suo nome d’arte è Welo, la sua canzone è quella ‘Emigrato’ che, a differenza di quasi tutti gli altri brani in gara, non parla d’amore in senso stretto, ma porta sul palco un messaggio di denuncia. Welo, da cosa è nata ‘Emigrato’? "Io sono uno che vive e scrive, quindi un po’ di autobiografia nei miei brani c’è. Ma racconto anche storie che vivo tramite i miei amici e Lecce, che è la mia città”. Quotidiano.net

