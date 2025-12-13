Weekend di Santa Lucia soleggiato poi peggioramento su Sicilia e Calabria

Il weekend di Santa Lucia si è caratterizzato da condizioni di tempo soleggiate e piacevoli, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto. Tuttavia, l'ottimismo sarà presto messo alla prova: a partire da lunedì sera, si prevede un deciso peggioramento del tempo, con piogge e instabilità che interesseranno principalmente Sicilia e Calabria.

Dopo un bel weekend di Santa Lucia è previsto un deciso peggioramento del tempo a partire da lunedì sera. Il giorno peggiore sarà martedì 16 quando una perturbazione atlantica porterà precipitazioni anche intense specie sul fianco occidentale del nostro Paese. Nel dettaglio, secondo iLMeteo.it martedì mattina avremo dei fenomeni diffusi sul Nord-Ovest, in Toscana, Sardegna e Sicilia; dal pomeriggio.

