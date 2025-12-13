Washington scarica Gaza all' Europa Mandate i vostri soldati o resterà l' Idf

La Casa Bianca ha annunciato una pianificazione discreta per la fase due del piano di pace a Gaza, lasciando all'Europa la responsabilità di intervenire sul campo. Washington ha sottolineato che, senza l'invio di soldati europei, l'IDF potrebbe essere l'unica forza presente nella regione, mentre gli annunci ufficiali saranno comunicati al momento opportuno.

La Casa Bianca ha parlato di una «pianificazione silenziosa, dietro le quinte» della Fase Due del piano di pace per Gaza e ha spiegato che gli annunci arriveranno «al momento opportuno». Ma a fornire una significativa indiscrezione sul prossimo e decisivo passo per un futuro senza guerra nella Striscia - al momento martoriata dalla tempesta Byron e da inondazioni che hanno provocato 12 morti, fra cui tre bambini uccisi dal freddo - è il sito d'informazione Axios, generalmente ben informato sulle mosse dell'Amministrazione americana. Dopo aver riferito che Italia e Germania avrebbero ricevuto la proposta di entrare nel Board of Peace che gestirà il dopoguerra, Axios ha anche svelato l'avvertimento partito da Washington e destinato al Vecchio continente. Ilgiornale.it

