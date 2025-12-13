Washington cerca una forza multinazionale per Gaza | contattati oltre 70 Paesi ma nessuno ancora promette truppe

Gli Stati Uniti stanno intensificando gli sforzi diplomatici per creare una forza multinazionale destinata a intervenire nella Striscia di Gaza nel dopo-conflitto. Nonostante abbiano contattato oltre 70 Paesi, finora nessuno ha ancora promesso l'invio di truppe, segnando un passo importante ma ancora incerto verso una possibile operazione internazionale di stabilizzazione.

Gli Stati Uniti hanno avviato una vasta offensiva diplomatica per costruire una forza di sicurezza internazionale destinata a operare nella Striscia di Gaza nel dopoguerra. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il Dipartimento di Stato americano ha inviato richieste formali a più di 70 Paesi, sollecitando contributi in termini di truppe o finanziamenti per una missione che, nelle intenzioni di Washington, dovrebbe garantire la stabilizzazione dell’enclave palestinese dopo la fine del conflitto. Tra i Paesi contattati figurano importanti alleati europei come Francia e Italia, ma anche Stati di dimensioni più ridotte e lontani dal teatro mediorientale, tra cui El Salvador e Malta. Ilgiornale.it Washington cerca una forza multinazionale per Gaza: contattati oltre 70 Paesi, ma nessuno ancora promette truppe - Trump starebbe lavorando a un piano ambizioso: una forza multinazionale di circa 10. ilgiornale.it

