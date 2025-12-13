Vuoi vedere il calcio per un solo giorno? DAZN lancia il Pass Giornata | ecco cosa sapere

DAZN introduce il Pass Giornata, una nuova opzione per gli appassionati di calcio che desiderano seguire una singola giornata di partite. Disponibile dalla quattordicesima giornata di Serie A, questa soluzione permette di acquistare l’accesso per un giorno, offrendo maggiore flessibilità e comodità per gli spettatori. Ecco cosa sapere sul nuovo servizio.

La piattaforma streaming sportiva DAZN ha introdotto una nuova opzione per gli appassionati di calcio: si chiama Pass Giornata ed è disponibile dalla quattordicesima giornata del campionato di Serie A. L’idea è semplice: pagare 19,99 euro per accedere a tutte le partite di un’intera giornata di campionato, inclusi pre e post-partita, zone goal e programmi di approfondimento live. Una soluzione pensata per chi non vuole impegnarsi con un abbonamento mensile ma non vuole nemmeno perdersi i big match del weekend. Il Pass Giornata non è un abbonamento ricorrente: si acquista una tantum per seguire tutte le gare di un singolo turno di Serie A e, una volta terminata l’ultima partita della giornata, il servizio si esaurisce automaticamente. Screenworld.it

