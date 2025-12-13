Vuoi imparare l’inglese o altre lingue? Arriva l’alternativa a Duolingo

Scopri come Google Translate si sta evolvendo per diventare un potente alleato nell'apprendimento delle lingue, offrendo nuove funzionalità e strumenti innovativi. Un'alternativa a Duolingo che trasforma il modo di studiare e praticare le lingue straniere, rendendo l'apprendimento più immediato e integrato nella vita quotidiana.

Google Translate non è più soltanto quello strumento di emergenza che apri quando devi decifrare un menu in vacanza o tradurre un'email di lavoro. L'applicazione che tutti abbiamo installata sullo smartphone si è evoluta in silenzio, aggiungendo una funzione che la trasforma da semplice traduttore a vero e proprio insegnante di lingue. E la notizia migliore è che questa modalità è completamente gratuita. Si chiama Practice mode, ed è stata introdotta la scorsa estate come funzione beta. Invece di limitarsi a colmare le lacune linguistiche al momento del bisogno, Google Translate vuole insegnare agli utenti a diventare davvero competenti in una nuova lingua.

