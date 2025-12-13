Volley serie B2 Ambra l’ora del riscatto | Non possiamo fallire

L'Ambra Cavallini Pontedera si prepara alla sfida del penultimo turno del 2025 di serie B2, dopo tre sconfitte consecutive. La squadra è determinata a riscattarsi e a invertire il trend negativo, anche se il calendario presenta ostacoli difficili da superare. La partita rappresenta un’occasione importante per rilanciare le ambizioni stagionali.

L’Ambra Cavallini Pontedera cerca il riscatto dopo tre turni a vuoto, ma il calendario di questo penultimo turno del 2025 non è dei migliori. Domenica infatti le pontederesi attendo il tram di Cecina targato Baia del Marinaio con fischio d’inizio alle ore 18 al PalaZoli. Si tratta del decimo turno del girone di andata e le padrone di casa devono ritrovare la via del successo che manca da un mese. E non manca il monito di coach Alessandro Tagliagambe che cerca di scuotere le sue ragazze a reagire a questo momento difficile. "Tutte le atlete sono a disposizione e ci siamo allenati regolarmente – commenta il tecnico biancoblu - non ci sono scuse di nessun tipo, non possiamo fallire questa partita". Sport.quotidiano.net

