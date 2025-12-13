Volley e solidarietà azienda di trasporti a fianco della Pietro Pezzi | raccolta di beni di prima necessità

Un gesto di solidarietà e impegno sociale: l'azienda di trasporti Eurochem, guidata da Pietro Rambelli, ha donato beni di prima necessità alla Pietro Pezzi, sostenendo la tradizionale Colletta di Natale. Un’iniziativa che rafforza il legame tra il mondo aziendale e la comunità, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza.

Ravennatoday.it Volley e solidarietà si incontrano al palazzetto! In occasione del match di mercoledì 10 dicembre contro Trasporti Bressan Offanengo, ospiteremo uno shop speciale firmato @fabbricotta by @hattiva_lab , nostro charity sponsor.