Volley A1 femminile Megabox Ondulati Savio Vallefoglia - Bartoccini MC Restauri Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta
Domenica 14 dicembre si sfidano Megabox Ondulati Savio Vallefoglia e Bartoccini MC Restauri Perugia, inaugurando il girone di ritorno della Serie A1 femminile. La partita rappresenta un momento cruciale per le ambizioni di salvezza delle due squadre, con probabili formazioni e modalità di visione in diretta da seguire attentamente.
Si apre domenica 14 dicembre sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia il girone di ritorno della Serie A1 Tigotà per la Bartoccini MC Restauri Perugia, chiamata a una seconda parte di stagione decisiva nella corsa verso la salvezza. Al Pala Megabox di Pesaro (con in inizio alle ore. Perugiatoday.it
Pallavolo A1F – Vallefoglia e Perugia aprono il ritorno tra ambizioni di classifica e voglia di riscatto - Il campionato di Serie A1 femminile non concede soste e, dopo la chiusura del girone d’andata, si tuffa immediatamente nella seconda fase della stagione. ivolleymagazine.it
