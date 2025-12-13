Vlasic scuote il Torino | il gol del croato vale tre punti pesanti contro la Cremonese

Nel match tra Torino e Cremonese, è stato Vlasic a segnare il gol decisivo al 27' del primo tempo, regalando tre punti fondamentali ai granata. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un'azione che ha premiato la determinazione della squadra di Juric.

Torino - Cremonese 1-0 Marcatore: 27'pt Vlasic Torino (3-4-1-2): Paleari 6; Ismajli 6, Maripan 6, Coco 6.5; Pedersen 6, Asllani 6.5 (46'st Ilkhan sv), Gineitis 6 (19'st Casadei 6), Lazaro 5.5 (46'st Biraghi sv); Vlasic 7; Zapata 6 (19'st Simeone 5.5), Adams 5.5 (38'st Ngonge sv). In panchina: Popa, Israel, Masina, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Dembele, Nkounkou, Tameze, Njie. Allenatore: Baroni 6. Cremonese. Feedpress.me

