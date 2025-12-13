Vlasic manda ko la Cremonese e rilancia il Torino
Il Torino conquista una vittoria fondamentale contro la Cremonese, grazie a una rete decisiva di Vlasic. La squadra di Juric interrompe un periodo di risultati negativi e rilancia le proprie ambizioni in classifica, mentre la Cremonese si ferma ancora, lasciando aperte le questioni legate alla salvezza.
