vitamina a le conseguenze sui polmoni e arterie

La vitamina A è essenziale per il benessere generale, ma i suoi effetti sui polmoni e le arterie sono spesso trascurati. Questa vitamina, fondamentale per la salute della vista e del sistema immunitario, influisce anche sulla salute cardiovascolare e respiratoria. Scopriamo come un adeguato apporto di vitamina A può contribuire a mantenere in buona salute questi importanti organi.

La vitamina A è una sostanza che spesso diamo per scontata, eppure svolge un ruolo fondamentale in molte funzioni vitali del nostro corpo. La vitamina A è un insieme di molecole: da un lato c’è il retinolo, presente negli alimenti di origine animale, dall’altro i carotenoidi provitaminici, come ad esempio il beta-carotene, che si trova invece nei vegetali colorati e che il nostro organismo trasforma in vitamina A in base alle necessità. Appartiene al gruppo delle vitamine liposolubili cioè di quelle vitamine che vengono assorbite assieme ai grassi alimentari e accumulate nel fegato. La sua funzione è strettamente legata alla vista: senza di essa, l’occhio non sarebbe in grado di adattarsi al buio, e la perdita di questa funzione può diventare grave, specialmente in chi ha una carenza prolungata. Liberoquotidiano.it

