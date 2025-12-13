Visnadi analizza i difetti dell’Inter | la disamina de Il Giornale sull’eredità di Inzaghi

L'articolo di Il Giornale analizza i difetti dell’Inter, concentrandosi sui limiti strutturali ereditati da Inzaghi. Attraverso il commento di Visnadi, si esamina la situazione attuale della squadra, con particolare attenzione alle problematiche che influenzano il rendimento e le potenzialità di una rosa ricca di talento ma ancora in fase di consolidamento.

Inter News 24 Visnadi tra passato e presente: secondo l’analisi su Il Giornale della squadra di chivu su alcuni limiti strutturali della squadra. Il fantasma della scorsa stagione, conclusa in modo amaro sul piano sportivo, continua ad aleggiare in casa Inter. Ogni passo falso riaccende il dibattito sull’eredità lasciata dalla gestione precedente e sui difetti che, a distanza di mesi, sembrano non essere stati cancellati. È questo il tema affrontato da Gianni Visnadi, giornalista, nell’analisi pubblicata su Il Giornale, che mette a confronto l’Inter di Simone Inzaghi con quella attuale guidata da Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro oggi alla sua prima grande esperienza in panchina. Internews24.com