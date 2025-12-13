Violenza sessuale in casa condanna ‘cancellata’

Un caso di violenza sessuale in ambito domestico, inizialmente condannato dal tribunale di Siena nel 2022, ha visto la condanna essere successivamente annullata o

Siena, 13 dicembre 2025 – Condannato dal tribunale di Siena il 12 maggio 2022 a tre anni per violenza sessuale, con perdita della responsabilità genitoriale, interdizione temporanea dai pubblici uffici per 5 anni e l’interdizione perpetua da curatela e amministrazione di sostegno: la pena si è volatilizzata. I tre anni ’cancellati’. Il conto con la giustizia chiuso definitivamente. Ma non l’ha stabilito il processo davanti alla Corte di appello, che non si è proprio svolto. Quanto per i tempi della giustizia troppo lunghi. E’ stata “superata la durata massima del giudizio di impugnazione”, recita la decisione dei giudici. Lanazione.it

